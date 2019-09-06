السيطرة على حريق بسكن طالبات تابع لمعهد تعليمى وسط أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب بسكن الطالبات التابع لأحد المعاهد الحكومية الشهيرة بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان، دون وجود أى خسائر في الأرواح.



وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو الدهب، مدير الحماية المدينة، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى سكن الطالبات القديم التابع لأحد المعاهد التعليمية الحكومية.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء حمدى هاشم، مدير الإدارة العامة للمباحث بالمديرية، إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، والتي نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل أن يمتد للمنازل والمول التجارى المجاور له.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.