البنك المركزي التونسي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأوكراني

وقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ونظيره الأوكراني ياكيف سمولي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز الخبرات في عدة مجالات من أبرزها السياسة النقدية والصرف والاتصال والتغيير.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين من خلال تنظيم تدريبات وندوات وورش عمل في المجالات سالفة الذكر.

من جانبه، قال العباسي إن مذكرة التفاهم ستتيح التعاون مع مؤسسة مرت بنفس خصوصية الفترات الانتقالية سواء سياسية أو اقتصادية، وهو ما سيسهم في إنجاح المسار الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي في أن يكون بنكا مركزيا حدیثا واستباقیا وفعالا في طلیعة التحولات الاقتصادية والمالیة.

وأضاف أن مجالات السياسة النقدية والاتصال والتغيير تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي سيرتكز عليها التعاون مع البنك المركزي الأوكراني.