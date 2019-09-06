مركز إبداع الإسكندرية يناقش كتاب "ناماستى"

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "ناماستى"، للكاتبة سامية علي، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



يقدم الكتاب -الصادر عن "دار ن" للنشر -نوعا خاصا من أدب الرحلات عن الهند، و"ناماستى" هي إحدى صور التحية في الثقافة الهندية، وتعني الترجمة الحرفية لها "انحني لك"، وتستخدم للتحية عند اللقاء والوداع.



وشارك في الندوة الباحثة الهندية مادو بالاسواروب، والكاتبة دكتورة إيمان الزيات، وعدد من أدباء ومثقفي الإسكندرية.



تجدر الإشارة إلى أن الكاتبة سامية علي صدر لها العديد من الأعمال الأدبية، منها رواية "أناركالي" وهي دراما تاريخية من القرن الـ16، وترجمة لروايتين عن الإنجليزية هما رواية بعنوان "المفقود"، للكاتبة السويدية كارولين اريكسون، ورواية "جريمة في المستنقع" للكاتبة الانجليزية جوى أليس.