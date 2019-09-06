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محافظات

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
السويس - رأفت إدوار
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واصل حزب مستقبل وطن بالسويس، برئاسة المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب، معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لليوم الثاني، أمام مقر الحزب فى أبراج الصفوة بحى الأربعين، والذى ينتهى غدًا ٧ سبتمبر.

حيث اصطف منظمي المعرض من شباب الحزب لتنظيم دخول المواطنين بصحبة أبنائهم الطلاب لشراء المستلزمات المدرسية والذى يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وشهد اليوم الثانى إقبال من المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن المعرض وأسعار الأدوات المدرسية الموفرة به، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التى تخفف عن كاهلهم شراء كميات كبيرة من الأدوات خاصة أن البعض يشترى أغلب مستلزماته قبل بداية العام الدراسى.

وقال أمين الحزب، إن تنظيم معرض المستلزمات المدرسية جاء لتفعيل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، الذي يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع أهالينا بالسويس، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن معرض "مستقبل وطن" يوفر كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأوضح أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي، وقد قام الحزب بتوفير كل ما هو مطلوب من مستلزمات الطلاب الخاصة بدخول المدارس من ملابس وشنط وأحذية والأدوات المكتبية بسعر الجملة.

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