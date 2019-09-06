الإسماعيلي يتسلم البطاقة الدولية للغيني بيكيتي سيلفا

تسلم مسئولو نادي الإسماعيلى البطاقة الدولية للوافد الجديد "بيكيتى سيلفا" الجناح الغينى، بعد مفاوضات مع اتحاد الكرة السعودى.

وانضم اللاعب الغينى الدولى لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الإسماعيلي، قادما من الشعلة السعودى عقب تألقه اللافت للنظر فى بطولة "الكان" الأخيرة التى احتضنتها مصر.

وفى ذات السياق، حدد صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق أحد يومى 11 أو 12 سبتمبر الجارى، موعدا لوصول اللاعب إلى مصر.

وعن امكانية لحاقه بمباراة أهلى بنى غازى المقرر لها يوم 13 من نفس الشهر أجاب المنياوى:"المدير الفنى لم يحدد موقفه وسيقوم باتخاذ القرار الأنسب خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الإسماعيلى قد تلقى فاكسا رسميا يفيد بطلب اللاعب للتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده فى معسكره المغلق استعدادا للمشاركة بالتصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم فى نسختها الجديدة عام 2022.