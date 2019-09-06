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سهر الصايغ.. "طبيبة" عشقت الفن وبدأت مشوارها بـ "أم كلثوم"

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:24 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها دخلت المجال الفني منذ طفولتها بدور أم كلثوم في طفولتها في مسلسل "أم كلثوم".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن عائلتها كانت تعلم بميولها الفنية قبل التحاقها بكلية الطب، مؤكدة أن وقت دراستها كانت تعاني؛ بسبب الدراسة والعمل في الفن في ذات الوقت.

وتابعت، "بعد الدراسة خف الضغط بعض الشيء"، وذلك لأنها كانت تريد الانتشار، كما أنها وضعت عدة خطوات في حياتها الفنية قللت من الضغط عليها كثيرًا.

وأكدت سهر الصايغ أنها رغم عملها في الفن إلا أنها تمارس عملها الطبي أيضًا إلى جانب الفن.

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