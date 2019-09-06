"مهندسين الإسكندرية" تنظم ندوة الاعتماد المصرفي وفتح خطابات الضمان

عَقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس كريم عزت، اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان"الإعتماد المصرفى وفتح خطابات الضمان"، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.



ومن جانبه أوضح المهندس كريم عزت، أن الندوة التى حاضر فيها أيمن حافظ مدير بنك تنمية الصادرات فرع رشدى والمحاضر فى المعهد المصرفى، تناولت العديد من النقاط الهامة منها، أهمية دعم المصدريين والعمل على سهولة وصول المنتج المصرى للأسواق الإفريقية خاصة والعالمية بصفة عامة.



فيما نوه "عزت" إلى أن سياق الندوة يأتى لما تمثله تنمية الصادرات وخاصة إلى إفريقيا توجها استراتيجيا ًفى التنمية الإقتصادية، وتفعيلًا لدورالنقابة فى تدعيم الإمتداد الإفريقي بالإضافة إلى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوعية المهندسين أصحاب الشركات والعاملين فى المجال وتبادل الخبرات، وهو ما يتماشى ورؤية مصر 2030، والذى يهدف إلى النمو فى الأعمال والاستثمارات بالقارة الإفريقية.