شروط المشاركة في الدورة العاشرة لصالون النيل للتصوير الضوئي

طرح قطاع الفنون التشكيلية استمارة المشاركة في الدورة العاشرة 2019، لصالون النيل للتصوير الضوئي، الذي من المقرر إقامته يوم 7 نوفمبر المقبل، بقاعات العرض في متحف محمود مختار.



وقدم قطاع الفنون التشكيلية، عددًا من القواعد والشروط للمنظمة للاشتراك في صالون النيل للتصوير الضوئي، وهي ضرورة أن تكون الأعمال المقدمة من إنتاج الفنان المشارك، وحق الفنان في المشاركة بحد أقصى عملين في كل مجال "التصوير الضوئي المباشر- التصوير الضوئي التجريبي"، على أن تكون عناصر العمل كلها من إبداع الفنان نفسه، وللجنة الحق في تحديد مفهوم وطبيعة العمل.



في الوقت نفسه، يتم تسليم الأعمال المقبولة ملصقة على خشب، أو مشدودة على شاسية خشب أو ملصقة على أى وسائط آخرى، بدون إطار برواز ومجهز للتعليق، على ألا تقل أبعاد الصورة عن 50×70 سم، ولا تزيد عن 70×100 سم، وألا يضع المشارك توقيعه على الأعمال المطبوعة، وسوف يستبعد إذا خالف ذلك، وأن يتم تحديد سياسة وفلسفة العرض في صالون، وفقًا لطاقة قاعات العرض في استيعاب الأعمال المختارة مع مراعاة الفراغات.



من بين الشروط، أنه لا يجوز للفنانين العارضين التدخل في سياسة العرض أو تنظيمه إلا بدعوة مباشرة من اللجنة المعنية، بالتعاون مع إدارة قاعة العرض، ويخلى قطاع الفنون التشكيلية مسئوليته عن سلامة الأعمال والحفاظ عليها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العرض، ويجب على جميع الفنانين المبادرة بإستلامها في الموعد المحدد لذلك، وأنه سوف يتم إقامة ورش عمل فنية للمشاركين خلال فترة الصالون سيعلن عنها حينها، وإذا ثبت في أي وقت أن العمل الفائز مخالف للشروط يحرم صاحبه من الجائزة أدبيًا، ويرد القيمة المالية للجائزة وترفع أعماله من العرض ويحرم من الإشتراك فى المسابقة لدورتين متتاليتين.



كما نوه القطاع أنه يحظر على الفنانين المشاركين، تقديم أعمال سبق حصولها على جوائز في مسابقات محلية سابقة، وللجنة الفرز والتحكيم بمعاونة القومسيير العام، الحق في رفض الأعمال التي لا ترقى للمستوى اللائق والمناسب للعرض، وذلك للمحافظة على المستوى الفني للصالون، ويقوم الراغبون في الاشتراك بصالون النيل للتصوير الضوئي- الدورة العاشرة بتنزيل استمارة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص في قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة.