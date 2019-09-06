"لو باريزيان": مشاركة مبابي أمام ريال مدريد صعبة

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن تطورات حالة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان المصاب في الفخذ.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أن الأمور تسير على ما يرام، لكن لا يوجد فرصة لمشاركته أمام ريال مدريد.

وسيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري.

وذكر النادي الباريسي، في بيان حين تعرض اللاعب للإصابة، أن مبابي سيغيب لمدة أربعة أسابيع.

وأوضح فابريس براينت، الطبيب السابق في بلوز ونانت أن التعجل في العودة يعرض اللاعب لمخاطر الانتكاسة.