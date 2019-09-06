منع 3 مقدمى برامج من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعهم

قررت نقابة الإعلاميين منع 3 مقدمى برامج من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين(٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين.



وأوضح طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة قرر إيقاف أحمد المغربل، مقدم برامج بقناة "الحدث اليوم"، وأحمد البحقيري، مقدم برامج بقناة "الحدث اليوم"، ووليد شعلان مقدم برامج بقناة "مصر الحياة"، بعد الشكاوى التى قدمت للنقابة، وتفيد بأنهم غير مقيدين بجداول القيد، ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة.



وقال سعدة، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين، الأول: تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمس (الإعداد- التقديم- التحرير- المراسلة- الإخراج)، والثاني: متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمس سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة، الذي تطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي تأتينا إلى النقابة في منتحلي صفة إعلامي، أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.