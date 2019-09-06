شركات السياحة تجتمع لشرح منظومة بوابة العمرة الجديدة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:07 م
رامى حسينطباعة
أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية عن عقد اجتماعات لها خلال الفترة المقبلة بهدف شرح منظومة بوابة العمرة الإلكترونية وضوابط العمرة المصرية والسعودية للموسم الجديد 1441 هـ للحفاظ على إنجاح الموسم الجديد.
وأضافت الغرفة فى منشور لها: "على من يرغب في الحضور من الممثلين القانونيين للشركات السياحية العاملة بالعمرة إرسال خطاب رسمي على البريد الإلكتروني للغرفة [email protected]_haj org.egypt حتى يتم الرد بموعد الحضور وسيكون قاصرًا على أصحاب الشركات أو الممثل القانوني للشركة.
ومن المقرر انطلاق رحلات العمرة خلال شهر نوفمبر المقبل عبر بوابة العمرة المصرية.
وأضافت الغرفة فى منشور لها: "على من يرغب في الحضور من الممثلين القانونيين للشركات السياحية العاملة بالعمرة إرسال خطاب رسمي على البريد الإلكتروني للغرفة [email protected]_haj org.egypt حتى يتم الرد بموعد الحضور وسيكون قاصرًا على أصحاب الشركات أو الممثل القانوني للشركة.
ومن المقرر انطلاق رحلات العمرة خلال شهر نوفمبر المقبل عبر بوابة العمرة المصرية.