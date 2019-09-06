استقرار معدل البطالة في كندا الشهر الماضي

كشفت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة عن استقرار معدل البطالة في البلاد عند 5.7% بسبب ارتفاع عدد الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن سوق العمل الكندي أوجد 81100 وظيفة جديدة في شهر أغسطس الماضي، وهو الأعلى منذ شهر أبريل الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن حصة الأسد من الوظائف الجديدة كانت من نصيب مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، على التوالي وهما أكبر مقاطعتين كنديتين من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

ففي أونتاريو، أوجد سوق العمل 58 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية، وتراجع معدل البطالة فيها بـ0.1 نقطة مئوية إلى 5.6%. وفي كيبيك أضافت السوق 20 ألف وظيفة وتراجع معدل البطالة بـ0.2 نقطة مئوية إلى 4.7%، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت وكالة الإحصاء بإعداد بيانات قابلة للمقارنة.

وفي فترة الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الماضي أوجدت سوق العمل الكندية 47 ألفا و300 وظيفة في محصلة صافية، غالبيتها بدوام كامل، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2.5%.