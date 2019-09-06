العين يفوز على الجزيرة في كأس الخليج العربي الإماراتي

فاز العين على مضيفه الجزيرة 3 صفر، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا نهاية مباراة الظفرة وخورفكان بالتعادل السلبي.



وسجل أهداف العين البرازيلي كايو كانيدو (هدفين) في الدقيقتين 40 و48، وجمال معروف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما أهدر عبد الله رمضان ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 67.

ورفع العين رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الظفرة وخورفكان.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم خلال المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع الظفرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، فيما حصد خورفكان نقطته الثانية ليحتل المركز السادس في المجموعة التي يتصدرها شباب الأهلي دبي برصيد أربع نقاط.

وتضم المجموعة الأولى أندية شباب الأهلي دبي وخورفكان والظفرة والجزيرة والعين وإتحاد كلباء والنصر.