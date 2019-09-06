المنتخب الإيفواري يخسر من بنين وديا

سقط المنتخب الإيفواري لكرة القدم في فخ الخسارة أمام نظيره منتخب بنين خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب الإيفواري بهدف سجله روجر أسالي في الدقيقة 81 وتعادل جوديل دوسو لمنتخب بنين في الدقيقة 82 قبل أن يسجل سيتيفان سيسنيون هدف فوز منتخب بنين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.