لايلز يوجه إنذارا في سباق 200 م

وجه الأمريكي نواه لايلز إنذارا قويا لمنافسيه في سباق 200 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقررة الشهر الجاري، بفوزه الثاني تواليا ضمن الدوري الماسي الجمعة في لقاء بروكسل البلجيكي.

وسجل لايلز البالغ 22 عاما 19.74 ثانية وذلك بعد اسبوع من التفوق على مواطنه بطل العالم جاستن غاتلين في سباق 100 م في زيوريخ.

لكن لايلز سيخوض في بطولة العالم المقررة في الدوحة الشهر الجاري سباق 200 م فقط.

وكان لايلز سجل الشهر الماضي في لقاء لوزان 19.50 ثانية وهو رابع أسرع زمن في التاريخ، ثم حطم رقم لقاء باريس مسجلا 19.65 ثانية.

وتفوق لايلز على بطل العالم التركي راميل غولييف (19.86 ث) والكندي أندريه دو غراس (19.87 ث).

وقال لايلز الذي لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي العالمي باسم الجامايكي أوسين بولت (19.19 ث في بطولة العالم 2009 في برلين) "بدأت تمطر هنا، لكن عليك أن تكون محترفا وتركض في كل الظروف".

وفرض الاميركي مايكل نورمان نفسه في سباق 400 م بزمن 44.26 ثانية. وثأر نورمان من مواطنه فريد كيرلي (44.46 ثانية) الذي هزمه في التصفيات الاميركية في يوليو الماضي.

ويمكن للثنائي خوض مواجهة نارية في بطولة العالم وذلك في غياب حامل الرقم العالمي الجنوب افريقي وايد فان نيكرك بسبب الاصابة.

واصبح نورمان (21 عاما) في أبريل الماضي صاحب اسرع زمن في تاريخ السباق في كاليفورنيا (43.45 ثانية).

ولدى السيدات، تفوقت البريطانية دينا آشر سميث في 100 م مسجلة 10.88 ثوان متقدمة على البطلة الاولمبية الجامايكية السابقة شيلي-آن فرايزر-برايس (10.95 ث) والعاجية ماري-جوزيه تا لو (11.09 ث).

وحل المغربي سفيان البقالي ثانيا في 3 آلاف متر موانع بزمن 8:07.08 دقائق، وراء الاثيوبي غيتنيت والي (8:06.92 د).