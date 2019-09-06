توفيق عكاشة: الإعلام أخطر من السلاح النووي والكيميائي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام سلاح أخطر من السلاح النووي والكيميائي، وهناك طرف يملك 85% من الآلة الإعلامية العالمية، تدعم اقتصاده، وتدير حروبه الاقتصادية والعسكرية والنفسية والمعنوية، تنشر ما يرغب في نشره، وتحجب ما لا يرغب في نشره.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة":"هذا الطرف يجلس على عمودين من الخرسانة القوية، هما الاقتصاد والعلم، ويمسك في يده عصا هي الإعلام، تخدم على العمودين، وتوجه من عمود العلم".