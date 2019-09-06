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سياسي

تنسيق بين أحزاب "دعم مصر" لوضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأخير

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:56 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر سينسق مع الأحزاب المنضوية داخل الائتلاف، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن وحماة وطن والحرية والأحزاب الأخرى التي يتشكل منها الائتلاف.

وأضاف "السجيني" في تصريحات لـ"الدستور"، أن التواصل سيتم من خلال رؤسائها وهيئاتهم البرلمانية ولجانهم النوعية حول الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس والأخير بالفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة بصفته الطرف الأصيل في عدد من التشريعات.

وألمح، إلى أنه سيتم حصر كل الأفكار والمقترحات من هذه الأحزاب وعرضها على المكتب السياسي للائتلاف، كاشفًا أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي يولي لها الائتلاف اهتمامًا كبير ويضعها على رأس أولوياته، ومنها المشروعات المكملة للدستور واللازمة للاستكمال الحياة السياسية الخاصة بمجلس النواب والشيوخ وقانون الإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى مشاريع قوانين البناء الموحد والأحوال الشخصية والإيجار القديم والتي لم يسعف الوقت بالانتهاء منها في دور الانعقاد المنصرم.

وتابع أن هذه التشريعات سيكون لها الأولوية في بداية دور الانعقاد الأخير تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى أيضًا غير المنضمة إلى الائتلاف.

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