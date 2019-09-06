لعدم تقنين أوضاعهم.. وقف 3 إعلاميين بقرار من النقابة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين أولهما تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمسة (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج)، أما الثاني فيكون من خلال متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة، الذي يتم تطبيق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين، حسب قوله.



وتابع "سعدة" أن النقابة أيضًا تحقق في الشكاوى العديدة، التي تأتي إليها فيما يتعلق بمنتحلي صفة إعلامي أو الممارسين للمهنة دون وضعية قانونية، أو المرتكبين للخروقات المهنية الجسيمة، ومنوهًا إلى فحص العديد من الشكاوى المقدمة حاليًا للنقابة، في بعض الاشخاص، وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح، تبين عدم قيدهم أو حصولهم على تصاريح مزاولة المهنة.



وذكر "نقيب الإعلاميين" أن الموقوفين هم كل من، (أحمد محمد أحمد المغربل)، وشهرته (أحمد المغربل)، مقدم برامج في قناة الحدث اليوم، و(أحمد حمزه عبد الحميد)، وشهرته أحمد البحقيري، مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، و(وليد شعلان) مقدم برامج في قناة مصر الحياة، موضحًا أن مجلس النقابة إتخذ قرارًا بمنع ظهور هؤلاء الإعلاميين، وعدم ممارستهم النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (2) و(19) من قانون نقابة الإعلاميين.