"الحرية المصري" يختتم دورته الصيفية لكرة القدم بالدقهلية

اختتم حزب الحرية المصرى بالدقهلية، دورته الصيفية بمركز السنبلاوين والدوره شارك بها ٣٧ فريقا مثلوا مراكز السنبلاوين وميت غمر وأجا.



وأقيمت المباراة النهائية بين فريقى حزب الحرية لقرية سنفا وشبراهور، وانتهت المباراة بفوز شبراهور ٢-٠ وبحضور جماهيري تعدى الـ5 آلاف من الجماهير وتم تسليم الجوائز المالية المقدرة بـ٢٥ ألف جنيه، وحضر النهائي الدكتور أحمد عبيه أمين حزب الحرية المصرى بالدقهلية والدكتور محمد الدنف أمين القطاع الصحي وأحمد ماهر أمين الاتصال السياسي والمهندس طارق عبده أمين الحزب بالسنبلاوين راعى الدوره.

