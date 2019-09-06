علماء يكشفون غموض المرض الرئوي المرتبط بالسجائر الإلكترونية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن علماء أمريكيين يعتقدون أنهم ربما اكتشفوا المادة الكيميائية المسئولة عن أكثر من 200 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.



وتبين أن جميع عينات سوائل السجائر الإلكترونية القائمة على القنب، الخاضعة للاختبار، تحوي الزيت نفسه المشتق من فيتامين E، حسبما ذكرت إدارة الأغذية والأدوية في مؤتمر صحفي مع مسئولي الصحة.



وكشفت تقارير سابقة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العديد من حالات الإصابة بأمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية، وليس جميعها، شملت تدخين منتجات القنب.



وقال خبراء إدارة الأغذية والعقاقير إن الزيت، الذي ارتبط بأعراض مماثلة لعدوى الرئة الحادة، وُجد في 10 من 18 عينة من سوائل سجائر القنب الإلكترونية، التي اختبروها.



وفي حديث مع "واشنطن بوست"، قال مسئولو الصحة إنه لم يُكتشف أي ملوثات غير عادية في عينات منتجات النيكوتين، التي جمعوها واختبروها.



وحذر الخبراء من شراء منتجات السجائر الإلكترونية من الشوارع، كما أشاروا إلى ضرورة تجنب النساء الحوامل أو الشباب، الذين لا يدخنون بالأصل، لتدخين السجائر الإلكترونية.