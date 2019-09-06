بيراميدز: عبدالله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

أعلن نادي بيراميدز لكرة القدم، اليوم الجمعة، جاهزية عبدالله السعيد لاعب الفريق، لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وكان عبد الله السعيد، تعرض للإصابة في عضلة السمانة، خلال مباراة إيتوال الكونغولي بدور الــ64 بمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، ما أبعده عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك".

ويلتقي بيراميدز الزمالك بعد غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.