أنجولا تهزم جامبيا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022

فاز المنتخب الأنجولي لكرة القدم على مضيفه منتخب جامبيا 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام بقطر 2022.

ويدين المنتخب الأنجولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ويلسون بينتو جاسبار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

ويحتاج المنتخب الأنجولي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور التالي، فيما يتعين على المنتخب الجامبي الفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل للدور التالي من التصفيات.