مدير معهد اللغات والترجمة للقوات المسلحة: نعتمد على أحدث المناهج عالميًا

- أشار إلى التعاون مع المراكز الثقافية الدولية ووجود قاعة مسرح وشاشات بلازما

- نواكب التطور التكنولوجى فى طرق تدريس اللغات المختلفة ونظم حديثة فى الاختبارات

- أعمال التطوير لا تتوقف ونعمل على تأهيل الدارسين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة



قال العميد محمد مصطفى كمال، مدير معهد اللغات والترجمة للقوات المسلحة، إن المعهد يخدم جناحى المجتمع، العسكرى والمدنى، موضحًا أنه يتولى تأهيل الضباط وضباط الصف المبعوثين لبعثات خارجية ومأموريات حفظ السلام، والتمثيل العسكرى، بجانب تأهيل المدنيين بهدف تنمية وتطوير المجتمع المدنى.





وأضاف «كمال»، فى حواره مع «الدستور»، أن المعهد حاصل على شهادات الجودة العالمية «الأيزو»، تتويجًا للمجهودات المبذولة فى أعمال التطوير التى لا تتوقف، مشيرًا إلى حصوله على شهادة نظام البيئة ١٤٠٠١، وشهادة نظام إدارة الجودة ٩٠٠١، وشهادة نظام الصحة والسلامة المهنية ١٨٠٠١.



■ بداية.. ماذا عن تاريخ معهد اللغات للقوات المسلحة وأسباب نشأته؟

- تم إنشاء معهد اللغات للقوات المسلحة عام ١٩٨١، كمؤسسة تأهيلية متخصصة فى مجال اللغات المختلفة، ومركز تخصصى له تأثير على جناحى المجتمع، العسكرى والمدنى، وذلك بتأهيل الدارسين العسكريين، إذ يقوم بتأهيل الضباط وضباط الصف المبعوثين لبعثات خارجية ومأموريات حفظ السلام، والتمثيل العسكرى، وكذلك تأهيل المدنيين بهدف تنمية وتطوير المجتمع المدنى.

■ كم عدد فروع المعهد.. وما هو نصيب المدنيين من الدراسة فيه؟

- يغطى معهد اللغات للقوات المسلحة بفروعه السبعة مختلف المناطق والجيوش العسكرية والمدن المختلفة، تلبية لاحتياجات التأهيل اللغوى لجميع الضباط وضباط صف القوات المسلحة، بداية من مدينتى السويس والإسماعيلية شرقًا، مرورًا بالزقازيق وحتى مدن الإسكندرية ومرسى مطروح وسيدى برانى غربًا، ومن مدينة القاهرة شمالًا مرورًا بمدينة الجيزة إلى مدينة أسيوط جنوبًا.

ولا يقتصر دور هذه الفروع على خدمة القوات المسلحة فحسب، وإنما يساهم فى تدريس اللغات المختلفة للراغبين فى الدراسة من المدنيين، ويتم الربط بين هذه الفروع عن طريقة شبكة المعلومات الخاصة بمعهد اللغات للقوات المسلحة.

■ ما الذى يميز المعهد عن غيره من معاهد تعليم اللغات.. وما المناهج التى يعتمد عليها؟

- يتميز المعهد بتدريس أحدث المناهج فى العالم، وعلى رأسها اللغة العربية المعاصرة- والعامية بمنهج «أنا فى مصر»، واللغة الإنجليزية بمنهجى «أمريكان فايل» ومودلى ستريم»، واللغة الفرنسية بمنهج «روفليه»، واللغة الألمانية بمنهج «شريتا إنترنيسونال»، واللغة الإسبانية بمنهج «سوانيه»، واللغة الإيطالية بمنهج «بروجيتو إيطاليانو»، واللغة العبرية بمنهج «عفريت»، واللغة اليونانية بمنهج «تا إيلينيكياه ياتوس اكينوس»، واللغة التركية بمنهج «جوك قوشاغب تركتشا»، واللغة الروسية بمنهج «رُوسلان»، واللغة الكورية بمنهج «ها جوجو»، واللغة الصينية بمنهج «شوتى هاينى»، واللغة السواحلية بمنهج «أسس اللغة السواحلية»، واللغة الأوردية بمنهج «أوردو».

وفى عام ٢٠١٥ تمت إضافة اللغة اليابانية والفارسية، ليصبح عدد اللغات التى تدرس فى المعهد ١٦ لغة.

■ ماذا عن الدورات التعليمية بمعهد اللغات للقوات المسلحة؟

- ينظم المعهد دورات فى مجالات اللغات العامة والتخصصية، والمحادثة، وإعداد المعلمين، كما يتم تقديم خدمات عبارة عن دورات اللغات بأنواعها المختلفة، ومازالت الاختبارات هى الوسيلة الرئيسية لمعرفة مدى تمكن الطالب من المحتوى التعليمى الذى يقدم له.

وكما يواكب معهد اللغات التطوير التكنولوجى فى طرق تدريس اللغات المختلفة، فإنه يواكب تطورًا مماثلًا فى مجال الاختبارات، وهى مُعدّة داخل منظومة إلكترونية تعتمد على الحاسب الآلى وباستخدام بطاقة الرقم القومى، إذ يقوم الحاسب باختيار الأسئلة عشوائيًا من بنك أسئلة يتم تحديثه بصفة مستمرة، إضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات للترجمة الفورية والتتبعية والتحريرية من عقود وتقارير وشهادات ميلاد وغيرها، لصالح الهيئات والوزارات والشركات والأفراد.

■ ما معايير التعاون والاعتماد مع الدول والمؤسسات الأجنبية؟

- نتعاون مع المعاهد التعليمية والمراكز الثقافية الدولية، فى تبادل المعلمين، للمعاونة فى تأهيل الضباط المبعوثين إلى هذه الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واليونان وكوريا، كما نعمل على تأهيل الدارسين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة فى مجال دراسة اللغة العربية، وعقد اختبارات الشهادات الدولية فى اللغات.

وتتويجًا لما يتبناه المعهد من الأساليب الحديثة فى مجال تدريس اللغات الأجنبية، قام المركز الثقافى الإسبانى باعتماد معهد اللغات للقوات المسلحة، كأحد المراكز الدولية لعقد اختبارات دبلومة ديلى «DELE» لإجادة اللغة الإسبانية.

كما اعتمد مركز التعليم اللغوى، التابع لجامعة بيروجا الإيطالية، المعهد لعقد اختبارات دبلومة شيلى، وأيضًا قام المركز الثقافى الفرنسى باعتماد المعهد لعقد اختبارات دبلومتى الديلفالدلف.

وإضافة إلى ذلك يشارك المعهد فى مؤتمرات اللغات الدولية، للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال التقنيات التكنولوجية المستخدمة فى مجال اللغات، وكذلك أساليب وطرق التدريس المستخدمة، والقيام بأعمال الترجمة أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام والتدريبات المشتركة مع الدول الصديقة.

■ نعلم أن صروح القوات المسلحة تتبع معايير دقيقة ومنضبطة حتى فى شهادات الجودة.. فكيف يحدث ذلك هنا؟

- المعهد حاصل على شهادات الجودة العالمية «الأيزو»، وكل شهادات الجودة العالمية التى حصل عليها المعهد جاءت تتويجًا للمجهودات المبذولة فى أعمال التطوير، التى لا تتوقف، وأبرزها شهادة نظام البيئة ١٤٠٠١، وشهادة نظام إدارة الجودة ٩٠٠١، وشهادة نظام الصحة والسلامة المهنية ١٨٠٠١، كما أن المعهد عضو باللجنة الفنية الخاصة بخدمات التعليم الرسمى وغير الرسمى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

■ ماذا عن جهود المعهد فى تأهيل المعلمين؟

- يتم تأهيل المعلمين على المستويين الدولى والمحلى، من خلال إيفادهم فى بعثات تخصصية فى طرق التدريس بالدول الناطقة باللغات الأم، أما على المستوى المحلى فمن خلال عقد دورات محلية فى ذات الشأن.

■ ما الذى يجعل مناهج المعهد مختلفة وأهم من مثيلاتها بالمراكز الأخرى؟

- المناهج المتبعة بمعهد اللغات للقوات المسلحة هى أحدث المناهج التى يتم إصدارها بالدول الناطقة باللغة الأم، والتى يتم تدريسها بالمراكز الثقافية للدول المختلفة، كما أن للمعهد إصدارات خاصة، ولدينا منهجان للغة العربية الفصحى والعامية.

وفيما يخص الإمكانيات والتقنيات المتاحة بمعهد اللغات للقوات المسلحة، فنحن نستخدم أحدث الوسائل التعليمية مثل شاشات البلازما وأجهزة الحاسب والسبورة الذكية والبروجيكتور، والمطبعة لدينا مزودة بتقنيات وأجهزة طباعة مطورة ومواكبة للتقنيات الحديثة فى مجال الطباعة، وذلك لخدمة العملية التعليمية، إضافة إلى قاعة الترجمة المزودة بأجهزة متطورة لتدريب المترجمين على أعمال الترجمة الفورية، قبل مشاركتهم فى المؤتمرات، وتتيح القاعة التحدث بأربع لغات فى وقت واحد، وذلك لعقد المباحثات الرباعية.

■ وبالنسبة للإمكانيات اللوجستية التى يتميز بها المعهد؟

- المعهد يقوم بتدريب الدارسين على المهارات اللغوية فى إجراء المناقشات باللغات المختلفة، ويتم استغلال قاعة المسرح فى تحقيق الأغراض التعليمية من خلال عرض الأفلام التسجيلية والوثائقية، والتى تقدم بعدًا مرئيًا ومسموعًا للمعرفة العلمية.

كما أن المعهد يحتوى على استوديوهات للتعليم عن بعد، يتم تجهيز كل منها بشاشات بلازما وأجهزة حاسب وكاميرات للتعليم عن بعد، ويمكن من خلالها بث المناهج التى تُدرَّس فى المعهد إلى عدة جهات فى توقيت واحد، عن طريق الشبكة العسكرية، كما يمكن تدريس أكثر من فصل داخل المعهد عن طريق المركز باستخدام الشبكة الداخلية للمعهد.

وكذلك تقوم هذه الاستوديوهات ببث الكتب المسموعة والمرئية وقناة المعلومات ومقتطفات من الأخبار العالمية، إضافة إلى القاعة الثنائية المجهزة لعقد المباحثات وتدريب الدارسين وعقد اختبارات المواجهة.

■ ما الجهات الحكومية أو الخاصة التى يقوم المعهد بتأهيل العاملين بها؟

- جهات كثيرًا جدًا، منها الجهاز المركزى للمحاسبات، وشركات الجمهورية للأدوية، والقابضة للمطارات والملاحة الجوية، ووزارة الشباب والرياضة، ومصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والنصر للتصدير، وشركة بتروجت للبترول، وبنك التعمير والإسكان، وشركة خدمات البترول الجوية، ومصر للأسواق الحرة، ومصنع قادر، وهيئة النقل العام، ووزارة المالية، والشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، ومعهد تيودور بلهارس، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة النصر لصناعات الكوك والكيماويات.

إضافة إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووزارة النقل، ووزارة الدولة لشئون البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى (الديوان العام)، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأمانة المركز الطبية المتخصصة «وزارة الصحة»، ومعهد البحوث الحقلية، وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق التأمين الاجتماعى، ومعهد البحوث الحقلية، ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن المشاركة فى مشروع شباب الخريجين.

■ ماذا عن البعثات التعليمية والدراسية بالمعهد؟

- يتم تأهيل معلمى اللغة العسكريين بدورة معلم لغة إنجليزية أساسية، لمدة ستة أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى دبلومة تتيح لهم التعرف على جوانب كثيرة، سواء من الناحية الأكاديمية التخصصية، مثل قواعد اللغة وعلم الصوتيات وغيرها من أفرع علوم اللغة، وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، إضافة إلى التعايش فى البيئة الفعلية للغة والاختلاط بلكناتها المختلفة.

فضلًا عن معايشة الثقافة، التى لا يمكن فصلها عن اللغة، لأن استخدام اللغة يرتبط بثقافة كل دولة، بعد ذلك يتم تأهيلهم ببعثة معلم لغة إنجليزية متقدمة، وهى دبلومة لاستكمال ومتابعة التأهيل كمعلم لغة إنجليزية، ثم بعثة دبلومة معلم لغة أكاديمى وتعتبر من البعثات، التى تصقل خبرات معلم اللغة من الناحية الفنية والتطبيقية. ليس هذا فقط، بل أيضًا يتم تأهيلهم ببعثة إعداد مناهج، وهى دبلومة لدراسة كيفية إعداد منهج فى اللغة الإنجليزية بجميع متطلباته منذ بناء المنهج وحتى إعادة تطويره، لأن تطوير المناهج عملية مستمرة ودائمة.