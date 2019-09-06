روجليتش يشدد قبضته على صدارة سباق إسبانيا.. وبوجاتشر يفوز بالمرحلة 13

قطع السلوفيني بريموش روجليتش خطوة جديدة نحو التتويج بلقب سباق إسبانيا للدارجات اليوم الجمعة بعد أن عزز صدارته للترتيب العام باحتلال المركز الثاني في المرحلة 13 التي فاز بها مواطنه تادي بوجاتشر.

ويتصدر روجليتش الترتيب العام حاليا متفوقا على الاسباني اليخاندرو بالبيردي بفارق دقيقتين و25 ثانية بينما قفز بوجاتشر إلى المركز الثالث بعد فوزه بمرحلة اليوم الجمعة متأخرا بفارق ثلاث دقائق وثانية واحدة عن الصدارة.

وشن الكولومبي نايرو كينتانا، الفائز بنسخة 2016 من السباق، هجوما لم يستمر طويلا لكن روجليتش وبوجاتشر تقدما ووسعا الفارق مع بقية المتسابقين قبل كيلومترين من خط النهاية.

ثم وضع الثنائي السلوفيني نصب عينيه تجاوز الفرنسي بيير لاتور الذي كان في المقدمة وسرعان ما نجحا في تخطيه قبل أكثر من كيلومتر من النهاية.

وتقدم بوجاتشر البالغ من العمر 20 عاما بقوة وانتزع ثاني فوز له بمرحلة في سباق اسبانيا هذا العام في أول مرة يشارك فيها في سباق كبير متقدما على روجليتش الذي حل ثانيا بينما احتل لاتور المركز الثالث متأخرا بفارق 27 ثانية.

واحتل بالبيردي المركز الرابع وحل كينتانا خامسا بفارق 27 ثانية أيضا عن الصدارة بينما أنهى الاسباني ميجيل انخيل لوبيز المرحلة متأخرا بفارق دقيقة واحدة وثانية واحدة عن بوجاتشر وروجليتش ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام للسباق.