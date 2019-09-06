ارتفاع أعداد الوفيات بسبب استخدام السيجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة

ارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إثر استخدام السجائر الإلكترونية إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

وقالت دانا مياني ديلمان من هيئة الصحة الأمريكية (سي دي سي) اليوم الجمعة إن حالة وفاة رابعة يتم فحصها في هذا السياق.

وأضافت ديلمان قائلة: "نحن على علم بحالات وفاة ثلاثة وهناك حالة تفحص حاليا".

وبلغ مجموع الحالات التي تم إبلاغ السلطات الصحية بها حتى الآن بأمراض يحتمل أن يكون سببها السجائر الإلكترونية 450 حالة في أكثر من ثلاثين ولاية.

وقد ارتفع عدد البلاغات المقدمة في الولايات المتحدة عن أمراض مبهمة تصيب الرئة بعد تدخين السجائر الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية.

وتراوحت الأعراض بين ضيق التنفس وأزمات تنفسية وآلام بالصدر وصولا إلى آلام بالمعدة والأمعاء مصحوبة بالقيء والإسهال.

وكثير من هؤلاء المصابين كانوا تناولوا ما يسمى بالسوائل(ليكويد) التي يتم تبخيرها مع مادة القنب "تي إتش سي" المعالجة للتأثير نفسانيا.

كانت جريدة "واشنطن بوست" نشرت خبرا أمس الخميس عن آثار لمادة يمكن أن تكون هي السبب في تلك الأمراض، وقالت إنها وجدت في ماركات مختلفة من المشروبات.

وقالت الصحيفة إن المادة متوافرة في فيتامين إي أسيتات، وجدها الخبراء في العديد من عينات أخذت من منتجات القنب التي دخنها المصابون.