المنتخب البيلاروسي يهزم نظيره الإستوني في تصفيات يورو 2020

فاز المنتخب البيلاروسي على مضيفه الإستوني 2 1، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020 ).

وتقدم المنتخب البيلاروسي عن طريق نيكيتا ناوموف في الدقيقة 48، قبل أن يسجل إيريك سورجا هدف التعادل للمنتخب الإستوني في الدقيقة 54، لكن ماكسيم سكافيش سجل هدف الفوز لبيلاروس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وواصل المنتخب الإستوني تذيله لترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، فيما حصد المنتخب البيلاروسي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، في المركز الرابع.