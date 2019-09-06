توفيق عكاشة: إسرائيل تقدم نموذج ديمقراطي "مسرحي"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن علاقة صداقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الإعلام الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتقول إنه يضغط على وزير الإعلام لمساعدته في توجيه الإعلام لدعم نتنياهو في الانتخابات، معتبرًا بأن إسرائيل تقدم نفسها على أنها دولة ديمقراطية بشكل مخادع للحقيقة.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المثقفين الذين طالبوا إلغاء وزارة الإعلام في مصر، وزعموا أنها موجودة في الدول الديكتاتورية، تفاجأوا بأن إسرائيل لها وزير إعلام، وإسرائيل تقدم نموذج ديمقراطي "مسرحي" متميز.