لأول مرة.. "أبل" تطلق موقعًا لعرض الموسيقى على الويب

أطلقت شركة أبل أول موقع لبث الموسيقى على الويب، حتى يتمكن المستخدمون من الاستماع للإغاني عبر تطبيق ”أبل ميوزك“ Apple Music أو النسخة الجديدة التي تعمل على المتصفح.



وأصدرت ”أبل“ اليوم، نسخة الويب التجريبية من تطبيق الموسيقى ”أبل ميوزك“، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع للموسيقى والأغاني دون تنزيل أي تطبيقات.



ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لن يتمكن سوى المشتركين من الوصول الكامل إلى الأغاني والميزات الكاملة للموقع، بينما سيتمكن المستخدمون الذين لا يقومون بتسجيل الدخول من الاستماع إلى العينات فقط.



وحتى الآن يعرض الموقع المسمى beta.music.apple.com نفس المزايا التي يعرضها تطبيق ”أبل ميوزك“، مثل صفحات For You وBrowse وRadio، ولكن من المرجح أن يتطور الموقع مع الوقت ليشمل التعليقات ومزايا أخرى.