الأمم المتحدة تتكفل بإجلاء سودانيين محاصرين في أفريقيا الوسطى

قالت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إنّ طائرات تتبع للأمم المتحدة تعمل على إجلاء سودانيين محاصرين في مباني القنصلية السودانية بمدينة بيراو في أفريقيا الوسطى، بعد وقوع اشتباكات قبلية هناك أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.



واندلعت الاشتباكات الأهلية في بيراو 65 كلم من الحدود السودانية، الجمعة الماضية، بسبب مقتل ابن سلطان المدينة.



وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، في بيان الجمعة: إنّ ”موظفًا محليًا بالقنصلية السودانية في بيراو لقي مصرعه، إثر تجدد الاشتباكات القبلية في تطور أحداث مقتل ابن سلطان المدينة الجمعة الماضية“.



وأضاف أنّ ”القنصلية تعمل على إجلاء المواطنين السودانيين إلى العاصمة بانقي بطائرات الأمم المتحدة“.



وأوضح البيان أنّ الاشتباكات الأهلية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وحرق المنازل والمتاجر بالمدينة، وكان من بين الضحايا أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان في بيراو“.



وأشار إلى أنّ ”عددًا من المواطنين السودانيين بالمدينة لجأوا إلى مباني القنصلية بعد اشتداد الاشتباكات“، مضيفًا أنّه ”لا تزال هناك مخاوف من تعرض السودانيين بالقنصلية إلى هجوم من المجموعات المتقاتلة“.



وأكدت الخارجية أنها تتابع الأوضاع عن كثب عبر سفارتها في بانقي والقنصلية العامة في بيراو اللتين تبذلان جهودًا كبيرة لتأمين وحماية المواطنين السودانيين بالتعاون مع سلطات أفريقيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.