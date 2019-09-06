الرائد يواجه الفيصلي وديا استعدادا لاستكمال منافسات الدوري السعودي

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي مع نظيره الفيصلي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين استعدادا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأعلن الرائد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن المباراة ستقام بعد غد الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويستعد الرائد لمواجهة أبها يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، فيما يلتقي الفيصلي نظيره الفتح في اليوم التالي.