مدير وكالة الطاقة الذرية يبحث في إيران تطورات اتفاقها النووي مع القوى الكبرى

أكد فريدريك دال، المتحدث باسم القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم الجمعة، أن فيروتا سيتوجه إلى إيران غدا السبت، في أعقاب إعلان طهران مرحلة جديدة من تخليها عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

وقال دال، إن فيروتا سيجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى في إيران بعد غد الأحد.

كما أكد دال أن الزيارة مرتبطة جزئيًا بمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة تنفيذ الاتفاق المبرم عام 2015، والذي يمنح الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، حقوقًا في التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عامين التي يزور فيها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمهورية الإسلامية.