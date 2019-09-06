الإسماعيلى يفوز على بلدية المحلة بثنائية وديًا

فاز فريق الإسماعيلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.



هدفا الإسماعيلى حملا توقيع محمود دونجا "ركلة جزاء: ومحمد هاشم بواقع هدف بكل شوط كما سجل فريق البلدية هدفه من ركلة جزاء أيضا فى الشوط الأول.



بدأ الفريق بتشكيل ضم محمد فوزى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع "إبراهيم ابو اليزيد، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم".

خط الوسط "محمد بيومى، محمود دونجا، وجيه عبدالحكيم، أحمد مدبولى".



خط الهجوم "محمد حمدى زكى، محمد الشامى".



وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد هاشم ومصطفى فارس ومحمد عمار ومحمد مخلوف ومدحت فقوسة وأحمد كاستيلو.