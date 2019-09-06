13 سبتمبر.. انطلاق مهرجان القنوات الفضائية برعاية "النهار"

أعلن الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان القنوات الفضائية، إقامة الدورة العاشرة يوم الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر المقبل، في إحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، حيث سيتم تكريم القنوات الفضائية، وكل المتميزين هذا العام في مجالات الدراما والسينما والإعلام والغناء والموضة والمسرح.



ومن المنتظر إعلان قائمة الاختيارات في مجال ثلاثة جوائز وهي، (جوائز الجمهور، وجوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة)، واكتفت إدارة المهرجان بإعلان بعض النتائج، ولم تكشف إدارة المهرجان حتى الآن عن الجوائز الكبرى لأفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأفضل مسلسل وأفضل الممثلين العرب؛ وذلك لغرض إحداث المفاجأة بإعلان الفائزين في الاحتفالية.



وأعلنت إدارة شبكة قنوات النهار بأنه سيتم نقل فاعليات الدورة العاشرة كاملة على شاشاتها، وتغطية السجادة الحمراء، وعمل اللقائات مع نجوم الوفود العربية المشاركة من الكويت والمغرب والجزائر ولبنان والبحرين والإمارات والأردن.



الجدير بالذكر أن فاعليات الدوره العاشرة من مهرجان القنوات الفضائية تقام برعاية وزارة الثقافة، وباعتماد رسمي من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة.