إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في قنا

أصيب 5 من أسرة واحدة، مساء اليوم الجمعة، بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة "ملوخية"، بقرية كرم عمران بقنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده إستقبال إشارة من مستشفي قنا العام يفيد تسمم عمر شمروخ مصطفى، 55 عامًا، وزوجته آمال أحمد حسين، 40 عامًا، وأبنائهما مصطفى 14 عامًا، ومحمد 10 أعوام، ويوسف 5 أعوام جميعهم مقيمون بقرية كرم عمران، التابعة لمركز قنا.



وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، تناول المصابين لوجبة ملوخية وعلى إثرها أصيبوا بحالة التسمم.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.