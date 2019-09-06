"درة" تكثف مشاهدها في "بلا دليل" قبل السفر للجونة

علي قدم وساق تواصل الفنانة التونسية درة، تصوير أكبر عدد من مشاهدها في مسلسل "بلا دليل"، المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل، وذلك قبل سفرها إلى الجونة، حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.



وطلبت "درة" من مخرج العمل، تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل أن تحصل على إجازة، لمدة 8 أيام، وهي الفترة التي تشهد تواجدها في المهرجان الذي ينطلق يوم 19 سبتمبر وينتهي في 27 من نفس الشهر.



مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.