تعرف على مصير مصانع التوكتوك بعد قرار إلغائه

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الحكومة في طريقها للقضاء على ظاهرة التوكتوك بعد قرارها بغلق خط صناعته بكل المصانع المنتجه له، واستبدالها بصناعة سيارات " ميني فان" التي ستحل محله خلال 3 سنوات.



وأضاف في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»: أن هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوكتوك بخفض التصنيع إلى أن يصل إلى (زيرو) خلال 3 سنوات.



وأوضح "قريطم" أن وزير التنمية المحلية وجه كل المحافظين بإعداد دراسة حول مشروع استبدال التوكتوك بسيارات ميني فان، حتى لا يتحول المشروع إلى توكتوك جديد.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن أعداد التوكتوك في الشارع المصري وصلت إلى 3 ملايين توكتوك، مشيرًا إلى أن المرخص منهم لا يتجاوز 400 ألف توكتوك.