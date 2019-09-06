استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علي سامي علي الأشقر، 17 عاما، شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي شددت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة.

وأكدت الهيئة سلمية المسيرة وجماهيريتها واستمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حق العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة.

وفي المقابل، انتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة مخيمات العودة الخمس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

يُذكَّر أن مسيرات العودة وكسر الحصار بدأت في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة، وكسر الحصار.