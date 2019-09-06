"دفاتر الذاكرة".. وحيد حامد يتحدث عن عبدالناصر وهيكل والسادات والإخوان

فى هذا الحوار رأيت كاتبنا الكبير وحيد حامد وهو يتحول إلى كتلة من الغضب واللهب، ويبلغ به الانفعال مبلغه، حتى إننى فى لحظة خشيت على قلبه العليل. ورأيته فى حالة مرح طفولى، يهتز جسمه سرورًا وتجلجل ضحكته حتى خشيت أن يظن جيراننا على الموائد المجاورة أننا نتبادل نكاتًا من إياها.



لا تخدعك العصا التى يتوكأ عليها الآن وحيد حامد، ولا سنوات عمره التى بلغت خمسًا وسبعين، ولا قلبه الذى أرهقته المعارك والهموم فيتمرد أحيانًا عليه، «وحيد» بخير ما دام عقله متوهجًا بالأفكار، وما دام الشغف لم يفارقه ويحرضه على التمرد والشغب والدخول فى الممنوع، وما دام سيفه لم ينكسر ومستعدًا للمبارزة ولو مع طواحين الهواء، وما دام ضميره يقظًا لا ينام.

لا ينسى وحيد حامد أنه الفلاح المقاتل الذى حفر الخنادق على جبهة القتال فى حرب الاستنزاف، وتحمل البرد والقصف وصادق الموت ولم يفقد يقينه لحظة فى النصر وعبور الهزيمة.

فى مكانه «التاريخى» على نيل القاهرة كان لقاؤنا، قبل وصولنا بثوانٍ كان قد انتهى من كتابة مشهد من سيناريو فيلم جديد. قسمات وجهه كانت تشى أنه راضٍ عن المشهد، وهو ما تبدّى فى صفاء ابتسامته ومداعباته لجرسونات الأوتيل، وفى سيل الحكايات المدهشة التى بدأت تتدفق من ذاكرته.

حكى مثلًا عن صديقه السيناريست والمنتج الشهير الذى واظب فترة على حضور «مجلس الشر»، الجلسة الأسبوعية التى كان يعقدها «وحيد» ويحضرها أصدقاؤه من نجوم الصحافة والإعلام، وأشفق المنتج السيناريست على «وحيد» لأنه يتحمل فاتورة المشروبات، فأصر على أن يدفع هو الحساب، ودبر له «وحيد» مقلبًا طريفًا، فقد اتفق مع الجرسون على أن يقدم له فاتورة «مضروبة» تتضمن مبلغًا زهيدًا ثم يدفع له الفارق فيما بعد. وجاء الجرسون بالفاتورة «المضروبة»، وكان المبلغ زهيدًا أغرى السيناريست والمنتج بأن يتشجع ويتكفل بالحساب، ولما جاء موعد الجلسة التالية أقسم المنتج السيناريست أن يدفع «الفاتورة»، ولما جاءته فى نهاية الجلسة فوجئ بأن المبلغ فوق توقعاته بكثير، فدفع مرغمًا أو محرجًا، ثم انقطع عن «مجلس الشر».





من يدعو للمصالحة مع «الإرهابية» خائن.. وقلت لـ«مرسى» فى وجهه: أنت لا تصلح إمام جامع





استغلالًا لهذا المزاج الرائق، تشجعت أن أبدأ حوارى مع كاتبنا الكبير وحيد حامد من النقطة الأسخن، قلت: ما رأيك فى مبادرة المصالحة الأخيرة التى طرحها عدد من شباب جماعة الإخوان الإرهابية؟

وإذا بوحيد حامد يتحول إلى كتلة من الغضب واللهب.

نفرت عروق وجهه وكان جسمه كله ينتفض وهو يرد على سؤالى بشأن المصالحة: شوف.. قولًا واحدًا.. كل من يعرض فكرة المصالحة الآن مع الإخوان هو خائن لهذا البلد وينبغى أن يُعامل معاملة الخونة، ولو حصلت هذه المصالحة لا قدر الله، فقل على مصر السلام.. تبقى البلد خربت.. أسمع من يهون ويبرر ويقول إن مصلحة البلد فى المصالحة لوقف هذا التوتر والعنف، أقول له: خسئت.. خلى التوتر موجود لغاية لما تنتهى جماعة الإخوان وتخلص خالص، البلد دى كانت عايشة قبل ما يظهر الإخوان وإن شاء الله نرجع تانى نعيش بدون إخوان.. مش لازم يكون التخلص من هذا الكابوس بين يوم وليلة، خلى الزمن يأخذ دورته، بس لازم نأخذ الموضوع بشكل جدى ونبدأ نعمل برمجة لأدمغة المصريين ونحذف منها هذا الفكر الدخيل علينا وعلى ثقافتنا، لازم نغير الثقافة، نغير المناهج التعليمية، خلينا نتكلم بوضوح، مصالحة إيه اللى جايين يتكلموا عنها النهارده، دعنى أسمى الأسماء بمسمياتها الحقيقية، الذى عرض فكرة المصالحة الأخيرة هو شخص سافل ومنحط، والذى امتلك البجاحة لأن يعرض علينا ٥ آلاف دولار مقابل كل رأس هو شخص حقير لا يعرف الفرق بين البنى آدمين وسوق الغنم، عايزنى أبيع دم أغلى وأشرف شباب مصر بشوية دولارات؟.. طيب خليهم شوية إخوان مجرمين كما عهدناهم وليس غريبًا عليهم، إنما أنا شايف ناس منا تفكر فى الموضوع وتشاور عقلها، لا، اللى يوافق على كده يبقى خائن، ثم تعالى هنا مش أنت طول الوقت تقدم نفسك على أنك بتاع ربنا وعايز تطبق شرع الله، عظيم، ربنا قال: «النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص».. من قتل يُقتل.

وبعدين أنت مين علشان أتصالح معك؟.. أنا الدولة أنت مين؟.. لو قبلنا بهذا العرض الحقير فكأننا نقبل بأن يكون فى مصر دولتان ونظامان وشعبان.. الدولة المحترمة لا تخضع لعصابة ولا تعقد صلحًا مع جماعة إرهابية.

لست فى حاجة لأن أقول إننى رجل لا أركب موجة ولا أبحث عن مصلحة ولا أنطق عن هوى، رأيى من دماغى ومواقفى لا تعرف المساومات، يا أخى هناك من اتهمنى فى فترة بأننى أدافع عن الإخوان لما عملت الجزء الأول من مسلسل «الجماعة» وقالوا إننى أظهرت حسن البنا وكأنه رجل ساحر، قلت فعلًا: البنا كان ساحرًا وعنده كاريزما بدليل أنه عمل جماعة بهذا الحجم والتأثير، كنت سأخون ضميرى وأخون الحقيقة لو طلعته رجلًا «أهطل» أو ثقيل الدم، وكنت حريصًا على أن الممثل الذى يجسد شخصيته يتمتع بجاذبية، الرجل كان كده فعلًا رغم خلافنا الكامل مع أفكاره وأهدافه، أنا كان هدفى الحقيقة، وكتبت المسلسل بتجرد ولم أكن أحمل عداء مسبقًا للجماعة، بالعكس أنا فاكر لما نُشر خبر عن أننى أستعد لكتابة المسلسل، جاءنى عصام العريان وقالى بوضوح: إحنا مستعدين نساعدك، سألته بفضول: تساعدونى إزاى؟ قال: نوفر لك كل المعلومات والمراجع عن تاريخ الجماعة، قلت له بحسم: لا عايز معلومات من الجماعة ولا من خصومها.. أنا أقدر أبحث بنفسى ومن مصادر يطمئن لها قلبى وضميرى.. وحصل وأنا أكتب فى رحلة البحث والتوثيق استوقفتنى معلومة تقول إن المسجد الذى بناه البنا فى الإسماعيلية كانت مساحته ١٨٠ مترًا، شككت فى الرقم واستصغرت المساحة التى تعنى أنه ضيق جدًا، فرجعت إلى عصام العريان، وفى اليوم التالى كلمنى وأكد لى المعلومة.

وحصل أنهم عرضوا علىّ ترتيب لقاء بينى وبين مرشدهم وقتها مهدى عاكف فرفضت، ولما تعرضت للأزمة الصحية وسافرت للعلاج فى ألمانيا عرضوا علىّ المساعدة وقالوا لى بصريح العبارة: لنا ناس فى ألمانيا يقدروا يعملوا أى حاجة تطلبها.. واعتذرت.

ورغم كل ذلك ظلت مواقفى ثابتة من الجماعة. فوقائع التاريخ تثبت أنهم جماعة إرهابية ولها أهداف غير وطنية.

أنا لا أدعى بطولة، كل الناس عارفة موقفى من الإخوان، أنا الوحيد الذى لم ينطق لسانى ولا قلمى بكلمة «الرئيس مرسى». كنت أسميه شفاهة وكتابة باسم «الحاج مرسى»، وحتى من قبل أن يكون رئيسًا بالصدفة، كنت أول من قال إنه رجل مسكين، حصل أنى قبل ثورة يناير بفترة دعيت لندوة فى جريدة الميدان، كان من ضيوفها أسامة أنور عكاشة الله يرحمه، ومن فصيل الإخوان محمد مرسى ونائبهم عن محافظة البحيرة الهارب حاليًا.. يومها لما شفت مرسى وسمعته قلت له بوضوح وعلنًا: أنت ما تنفعش حتى تكون إمام جامع.

ولم أغير موقفى منه حتى بعد أن قادته الصدفة لأن يصبح رئيسًا لمصر، وكتبت أعنف مقالاتى ضد حكم الجماعة وهم فى السلطة، وبان إجرامهم وخياناتهم للجميع، علشان كده أقول إن الذى يميل إلى فكرة المصالحة معهم يخون الوطن، كما أنه جاهل بالتاريخ.

التاريخ يؤكد أن الإخوان لا عهد لهم ولا ذمة. الملك فاروق تحالف معهم علشان يستقوى بهم على الوفد فباعوه، وباعتراف الهضيبى ومؤرخى الجماعة، فإن الإخوان كان لهم دور مهم فى عزل فاروق، ولما جاء عبدالناصر إلى الحكم بعد الثورة أرادوا أن يسيطروا عليه ويحكموا هم، ولما رفض حاولوا اغتياله رغم أنه وافق على أن يكون لهم ٣ وزراء فى الحكومة، إنما هم عايزين السلطة كاملة، السادات عمل غلطة عمره لما حط يده فى يدهم وتحالف معهم ليضرب بهم اليسار والناصريين.. فقتلوه، مبارك هادنهم وعمل معهم صفقات.. فعزلوه.

هذه الجماعة هم أصل الخيانة.. واللى عايز يتصالح معهم يبقى لا يعرف تاريخهم، ويبقى ناوى على خراب البلد.







أرفض مقولة إن الناس كانت مُغيبة فى حبها لـ«الزعيم».. أبدًا والله الشعب أحبه لأنه صدَّقه





قلت لوحيد حامد: هل تعرف أننا قريبًا سنحتفل بمرور نصف قرن على رحيل جمال عبدالناصر؟

قال: ياه.. معقولة مرت خمسين سنة، أنا لسه فاكر اليوم ده كأنه إمبارح، كنت يومها فى نقابة الممثلين بمقرها فى الدور العاشر بشارع ٢٦ يوليو. كنا حوالى الساعة ٨ مساء وقاعدين نلعب طاولة، وفجأة شق السكون صرخة مسرحية مدوية، جريت أشوف فيه إيه لقيت صديقنا المخرج المسرحى جلال توفيق الله يرحمه- والد النجمين ياسر ورامز جلال- سألته بفضول: فيه إيه يا جلال؟، أجابنى من وسط دموعه: عبدالناصر مات.

كلنا بكينا على عبدالناصر، وكانت جنازته فى مصر كلها مش فى ميدان التحرير بس ومصر كلها كانت سرادق عزاء وليس فى منشية البكرى فقط.

قلت: أريد منك شهادة على عصر جمال، على هذا الرجل الذى يرفض الرحيل، فلا يزال حضوره طاغيًا والجدل حوله صاخبًا ساخنًا، بين دراويش يرفعونه إلى مصاف الأنبياء وكارهين يرجمونه كشيطان رجيم.

حدثنى عنه بعينى أستاذ الدراما، وبذاكرة شاهد على زمنه شاركه أحلامه وانتصاراته وانكساراته.

وقلت: جمعتنى المصادفة فى يوم واحد باثنين من جيل الستينيات: جلال الشرقاوى وفريدة الشوباشى، وفى اللقاءين كان عبدالناصر حاضرًا بسيرته وسمعت من المخرج الكبير اتهامات فى حق ناصر تعلق فى رقبته قائمة طويلة من الخطايا والرزايا، وهو الرئيس نفسه الذى يكون عليك أن تتوضأ فى حضرة الإعلامية القديرة إذا ما أردت أن تتكلم عنه، أنت يا أستاذ وحيد هل ترى عبدالناصر قديسًا أم شيطانًا؟

بعد لحظة صمت بليغة يجيبنى: شوف.. أنا لا أحب الإفراط فى المديح أو الذم، كل البشر ما عدا الأنبياء لهم حسنات وسيئات، والإنصاف إذا ما أردنا الحكم على عبدالناصر أن نعمل له كشف حساب على طريقة بتوع الاقتصاد والمحاسبة، وهو كشف يتكون من صفحتين: له وعليه، والمحصلة النهائية أن الذى لعبدالناصر يفوق ما عليه. طبيعى يبقى فيه خلاف حوله، فيه ناس أُضيرت فى عهد عبدالناصر، يعنى الباشا اللى أمم أرضه وأخذها منه لصالح قانون الإصلاح الزراعى أكيد يبقى ضد عبدالناصر ويكرهه من قلبه، لكن لما تيجى لواحد فلاح زى حالاتى أكيد ستجده محبًا لعبدالناصر، أنا أعترف أنه لولاه لما دخلت مدرسة وما تعلمت وما بقيت هذا الرجل الجالس أمامك. إحنا ولاد الفلاحين كانوا ينجبوننا لنساعدهم فى فلاحة الأرض والزرع والقلع، ولذلك كانت محبتنا له طبيعية وليست تلقيحًا صناعيًا.

أنا فاكر إنى كنت عيل صغير لما كان خالى يأخذنى من بلدنا فى «منيا القمح» ونركب القطار وكانت تذاكره مجانية فى مناسبة عيد الثورة، ونسافر القاهرة علشان نحضر خطاب عبدالناصر فى ميدان عابدين، وكنا نوصل بدرى قبل الخطاب بساعات علشان نلاقى مكان مميز قريب من المنصة، أنا شفت عبدالناصر مرات وهو بيخطب، لكن المرة الوحيدة اللى شاهدته فيها عن قرب وكان بينه وبينى متر واحد كانت يوم جنازة الشهيد عبدالمنعم رياض فى ميدان التحرير، وقعدت ماشى جنبه فى الجنازة لغاية لما صلينا على جثمان الشهيد فى مسجد الكخيا، وأنا أرفض مقولة إن الناس كانت مُغيبة فى حبها لعبدالناصر، أبدًا والله الناس أحبته لأنها صدقته.

أسأله: هل كفرت بعبدالناصر وغيّرت موقفك منه بعد نكسة ٦٧؟

يجيب بحسم: لا.. لسبب بسيط هو أن الهزيمة أمر وارد فى الحروب والمعارك، لماذا ألوم عبدالناصر على هزيمته فى معركة وأنا عارف إن دولة بحجم فرنسا تعرضت لهزيمة ساحقة أمام هتلر ودخلت جيوش النازى باريس واحتلتها؟. دول مثل بولندا وبلجيكا لم تصمد لساعات أمام هتلر فى الحرب العالمية، أنا لا أبرر هزيمتنا أمام إسرائيل، أكيد كانت لنا أخطاء وكانت هناك أسباب أوصلتنا إلى هذه الكارثة، وأكيد هناك من يتحملها ويستحق المحاكمة، لكن فى النهاية الهزيمة أمر وارد فى المعارك.

وأراجعه: ولماذا لا تكون ديكتاتورية عبدالناصر هى السبب.. هل تنكر أنه كان ديكتاتورا؟

رد بتحد: لحظة واحدة.. هى فين الديمقراطية اللى كانت قبل عبدالناصر؟.. هو إسماعيل صدقى مش كان أكبر ديكتاتور عرفته مصر؟ والملك نفسه ألم تكن له ميول ديكتاتورية واستبدادية. لازم يكون عندنا شوية أمانة، أنا لا أؤيد كل ما فعله عبدالناصر حتى لا يقال إنه الحل السهل، لكن تعالى هنا: هل كنت تريد من عبدالناصر أن يكون ديمقراطيا فى معركته مع الإخوان، الجماعة الإرهابية اللى حاولت اغتياله ووضحت أطماعها فى السلطة ولو على جثة الوطن. لعلمك الإخوان هم الذين حاولوا بإصرار لصق صفة الديكتاتورية بعبدالناصر، قال لك كان عصره عصر الصوت الواحد، ولم يكن يطيق كلمة نقد أو خلاف، طيب تعالى شوف التنوع الفكرى والثقافى اللى كان موجود فى الصحافة المصرية وانتماءات الكتّاب، سيبك من ظاهرة هيكل، جريدة الجمهورية كان فيها ٧ رؤساء تحرير من كل الأطياف، محمود أمين العالم الماركسى كان يعمل ويكتب فى أخبار اليوم «اليمينية»، عبدالرحمن الشرقاوى كتب «الفتى مهران» التى عُرضت على المسرح وانتقد فيها قرار عبدالناصر بإرسال الجيش المصرى إلى اليمن، ثروت أباظة كتب (شىء من الخوف) وتحولت لفيلم وعُرض فى السينما رغم ما فيه من غمز ولمز ضد الثورة ورجالها.

ويواصل وحيد حامد تدفقه: «الغريب أننى أجد من يلوم عبدالناصر أنه استغل الثقافة والإعلام ونجومهما فى معاركه وقراراته، الحقيقة أنا شايف إن ده يُحسب لصالح عبدالناصر مش ضده، مسارح مصر كانت منورة، كان فيه كتاب يصدر فى مصر كل ٦ ساعات، كانت عندنا سلسلة الألف كتاب، وكانت عندنا سلسلة للروايات العالمية قرأنا فيها أجمل إبداعات العالم، وكنا نشترى الرواية بـ٣ صاغ، كان عندنا تنوع ورؤية، مش بتحط تبن قدام مواشى.

وأقول لوحيد حامد: نعترف بأن هناك الكثير من الإنجازات فى صفحة (ما له) بكشف حساب عبدالناصر.. فماذا عن الصفحة المقابلة (ما عليه)؟

يجيب: شوف.. بعد هذا العمر وهذا النضج العقلانى أقدر أقول لك إن عبدالناصر رجل قتله طموحه، وهو تعبير مستوحى من قصة متداولة تقول إن شابا ذهب إلى أبى العلاء المعرى الشاعر العظيم وسأله: ألست أنت القائل: إنى وإن كنت الأخير زمانه.. لآت بما لم تستطعه الأوائلُ؟، الأوائل اخترعوا ٢٨ حرفا هى كل حروف اللغة، فهل تستطيع أن تزيد عليها حرفا واحدا؟.

وجد المعرى نفسه فى مأزق واستمهل الشاب النابغة أسبوعا وفشل فى إجابة طلبه، وبعد فترة أخبروه أن هذا الشاب مات، فقال: قتله ذكاؤه، وفى حالة عبدالناصر كان الرجل لديه فرط طموح، وهو ما ضاعف من قائمة أعدائه فى الداخل والخارج، فتربصوا به حتى ضربوه فى مقتل، لكن الأعداء قبل الأصدقاء يشهدون له بالوطنية والنزاهة، فلم يثبت أنه سرق أو تربح ومات وهو لا يملك إلا راتبه.



أجمل أيام عمرى حين دخلت الجيش فى فترة إعادة بنائه بعد النكسة





التحق وحيد حامد مجندًا بالقوات المسلحة بعد النكسة، تقريبا فى العام التالى لها، وعاش حرب الاستنزاف وشارك فيها، وكنت أظنها أصعب سنوات حياته، إذ عاشها فى الخنادق وعلى جبهات القتال معرضًا للموت فى كل لحظة، لكنه فاجئنى بالقول: والله كانت أجمل أيام عمرى، أنا دخلت الجيش فى فترة إعادة بنائه بعد النكسة، المهمة العظيمة اللى قام بها رجل عظيم اسمه الفريق محمد فوزى، وكنت من ضمن حملة المؤهلات العليا الذين التحقوا بصفوف القوات المسلحة وقتها، خدمتى كانت فى منطقة (كسفريت)، وأغلب الوقت عشته فى خندق، وفى عز الشتاء والبرد كنت أنام ببطانية واحدة، نصفها على الأرض ونصفها غطاء، أقسم بالله أحلى نوم وأحلى دفا شفته فى حياتى كان فى تلك الأيام.

أنا شفت مواقف وعرفت شخصيات فى تلك التجربة ما زالت محفورة فى ذاكرتى، منها مثلا (الصول) اللى كان مسئول عن تدريبنا وتوزيعنا على الخدمات الليلية، وكان ساعات يقف على شط القنال ويكلم نفسه بصوت عال موجهًا حديثه للعساكر الإسرائيليين فى الناحية التانية: «هو إحنا حاربنا؟.. إحنا ما حاربناش.. والله ح نجيلكم يا ولاد الكلب عايمين ونوريكم الحرب».. وأنا عملت المشهد ده بتفاصيله فى مسلسل (العائلة).

بعد فترة التدريب نقلونى لمطار عسكرى فى حلوان كان به سرب (هليوكوبتر)، كنا ٤ عساكر مؤهلات عليا و٧ متوسطة، أنا فاكر واقعة طريفة، فقد جرى تكليفى بأن أتولى خطبة الصباح فى الطابور، أقول كلام حماسى لرفع معنويات الجنود، وفى يوم أخدتنى الجلالة وسخنت وقعدت أتكلم عن المناضل العظيم تشى جيفارا وإننا لازم ناخده قدوة فى نضالنا، لقيت قائد الكتيبة جاى جرى ناحيتى: جيفارا مين الله يخرب عقلك.. بطّل الكلام ده.

بعد كده رحت فرقة شفرة فى القيادة العامة للقوات الجوية، وكان رئيس أركانها وقتها العميد حسنى مبارك، وكنت أقابله وهو ماشى مرتديًا (جزمة كاوتش) عاملها شبشب ورايح بعد التدريبات لملعب الاسكواش، ومرة بعد ما بقى رئيس جمهورية وكنا فى مناسبة وجاءتنى فرصة للكلام معه فكرته بالموضوع ده وقلت له: أنا كنت عسكرى عندك فى القوات الجوية، فانتبه بشدة وسألنى: امتى وفين؟، فحكيت له فضحك وقال مداعبًا: والله لو كنت أعرف ما كنت طلعتك من الخدمة.







هيكل كان شخصًا مؤثرًا.. لكنه لم يكن مشاركًا لـ«ناصر» فى الحكم





أسأل وحيد حامد: ككاتب دراما، تغريك أكثر شخصية عبدالناصر أم السادات أم مبارك.. الدراما أعلى فى حياة أى منهم؟

يرد: خلينى أحكى لك حكاية، فى المدرسة زمان كانت عندنا حصة (أشغال) نطلع فيها مواهبنا فى الرسم والنحت وخلافه، مرة مدرس الأشغال أعطانى قطعة صلصال وقال لى: اعمل منها رجل، بعقلية طفل الريف نحت الصلصال فى شكل رجل لابس جلابية، كانت الجلابية واقفة ومشدودة على الآخر، المدرس بص للنحت وبص لى وقال: هى الجلابية دى مفيش فيها ولا كسرة ليه، أكيد فيه شوية هوا ممكن يطيروا ديلها كده أو كده؟

عايز أقول إن شخصية عبدالناصر وحياته زى الجلابية اللى أنا عملتها للرجل الفلاح، ليس بها ولا كسرة، رجل مستقيم، لا نسوان ولا فلوس، وأنا اشتغلت على شخصية عبدالناصر لما عملتها فى (الجماعة ٢) وعملت عنه دراسة مستفيضة من كل الجوانب، عبدالناصر صعب لمؤلف الدراما.

السادات أكثر حيوية لأنه رجل يتمتع بدهاء عظيم، والشخصية الداهية مغرية أكثر لكاتب الدراما، السادات داهية من دهاة العرب، يعنى رأس برأس مع معاوية وعمرو بن العاص، ولو عملت قائمة قصيرة لأشهر دهاة العرب لازم يبقى فيها السادات، كان داهية بالفطرة وحياته فيها دراما عالية، وللأسف قتله دهاؤه لما تحالف مع الإخوان ليضرب بهم الناصريين ويستقوى بهم على اليسار، فكان أول ضحاياهم.

وأسأله: تخلص السادات من هيكل.. هل كان دهاءً أم قرارًا خاطئًا؟

يشير وحيد حامد إلى (الجرسونة) دائمة الابتسامة ويطلب منها فنجان قهوة، ويعود إلىّ مجيبا عن سؤالى: شوف.. أنا لى رأى فى هيكل اعفينى منه لأنه ممكن يزعل دراويشه.

وألح عليه: نحن نتكلم فى تاريخ وفى شهادة على تاريخ؟

بدا أنه اقتنع فتكلم: ليس صحيحًا ما يقال إن هيكل كان شريكًا فى تجربة عبدالناصر، هذا الكلام قاله بعد رحيل عبدالناصر، وأظن أنه ما كان يجرؤ أن يقوله فى حياته.

أنا موافق جدًا إن هيكل كان شخصا مؤثرا ومقربا من عبدالناصر، وموافق جدا إنه صحفى موهوب وشخص ذكى جدا، لكن كانت هناك قامات تطاوله، لم يكن هو الأفضل، أقدر أحصى لك عشرات الأسماء من كبار الكتاب والصحفيين فى زمن عبدالناصر لا يقلون موهبة وذكاء عن هيكل، لكن هيكل هو الذى استولى على عبدالناصر وأصبح هو (اللى على الحجر).. الموضوع ده فيه جانب كبير نفسى، ممكن يكون عبدالناصر استراح نفسيا لهيكل وأحب صحبته فقربه منه.

الحاكم فى النهاية بشر وله أهواء، بدليل إن السادات كان يستريح أكثر لأنيس منصور، كل رئيس عنده (هيكل) بتاعه، مبارك كان مستريحا لسمير رجب، إنما يبقى فى النهاية مجرد صحفى وليس شريكا فى الحكم، تقول لى إن فلان كان مؤثرا ومقربا من دوائر الحكم، طيب يا سيدى ما (راسبوتين) كان مؤثرا ومقربا فى البلاط الروسى، وكل حاكم له مقربون فى أى عصر، إنما حكاية شريكه فى الحكم دى أنا أعترض عليها».

وأسأله: نيجى بقى للحاج محمد مرسى؟

يضحك: والله عمرى ما شفته رئيس جمهورية، مجرد رجل طيب ومحدود فى كل حاجة وجد نفسه رئيس بالصدفة دون أن يكون له حول ولا قوة ولا قرار.. ده موجود فى التاريخ، ياما حكام وصلوا بالصدفة وظلمتهم الظروف، ربنا لا يرجع أيامهم.

تأتى القهوة، ومعها ضيوف جدد على مائدة وحيد حامد، وعندما كنت أستأذن فى الانصراف داعبته: لسه عندك كتير لم تقله.

قال بود: أخلص الفيلم الجديد.. والكلام مش ح يخلص.

