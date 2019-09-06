تراجع جديد لعدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا

ذكرت اليوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" القول إن عدد منصات النفط تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار 4 منصات عن الأسبوع الماضي إلى 738 منصة، في حين كان العدد في الأسبوع نفسه من العام الماضي 860 منصة.

وتراجع عدد منصات الغاز خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصتين إلى 160 منصة، ليصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى 898 منصة، بتراجع قدره 6 منصات عن الأسبوع الماضي.

يذكر ان عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.