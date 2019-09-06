تفاصيل حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

يواصل الفنان أحمد فهمي وضع اللمسات النهائية، الخاصة بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، والمقرر له يوم 11 من الشهر الجاري، قبل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، وليتفرغ أحمد فهمي بعد ذلك؛ لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد عز ومحمود حميدة.



واستقر كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد علي أحد فنادق القاهرة الكبرى، المطلة على النيل؛ لإحياء حفل زفافهم، وقام بتوزيع الدعوات علي جميع أصدقائهم داخل الوسط الفني، وسياسفر الثنائي بعد زفافهم إلى أوروبا؛ لقضاء شهر العسل هناك، على أن يعود فهمي بعد ذلك لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني لعام 2020.



ويشار إلى أن الثنائي تعاونوا معًا مؤخرًا في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في سباق رمضان الماضي، وحقق نسبة نجاح جماهيري كبيرة، وكان من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي.