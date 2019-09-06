محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالبياضية

وجه مصطفى الهم محافظ الأقصر، اليوم، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتوقف بمدينة البياضية، من خلال التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للبدء فور الانتهاء في أعمال الرصف وفتح محاور جديدة وتسيير الحركة المرورية بالمدينة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم داخل شوارع مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برفقة محمد عبد القادر نائب المحافظ، وهشام شادي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وأسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق، ومحمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية.

وتفقد المحافظ مكتب البريد، وتابع سير العمل بمشروع انشاء مستشفى البياضية، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع لمقترحاتهم وشكواهم ووجه بحلها بشكل فورى، مطالبا رئيس المدينة بضرورة سرعة الانتهاء من استكمال فرش جميع مدارس البياضية بالكامل من خلال التنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي..كما تفقد المحافظ المنظومة التكنولوجية الجديدة، بمجلس مدينة البياضية، والتى تفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وكذا منظومة المراقبة الجديدة بأحدث الكاميرات لتأمين المجلس.

م ح ار ح م ن