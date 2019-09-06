تكليف 4 عمداء جُدد بجامعة العريش

قرر الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش في شمال سيناء، تكليف 4 عمداء لكليات (التربية والعلوم الزراعية البيئية والآداب والتربية الرياضية).



وذكرت إدارة الجامعة -في بيان اليوم الجمعة- أن القرار شمل تكليف الدكتور كمال عبدالوهاب أحمد للقيام بعمل عميد كلية التربية، والدكتور رياض إسماعيل مصطفى للقيام بعمل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور محمد فؤاد عبدالعزيز للقيام بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور عزالدين الحسينى للقيام بعمل عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة.