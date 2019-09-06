محمد هنيدى يسافر إلى السعودية لتقديم "3 أيام فى الساحل"

وكشفت المصادر عن عرض العمل فى بعض الدول الأوروبية بعد انتهاء عرضه فى الخليج، لافتة إلى أن ذلك سيتزامن مع عروض «ستاند أب كوميدى» التى سيقدمها بعنوان «هنيدى لايف» فى أكثر من ٢٠ دولة لمدة ٦ أشهر. مسرحية «٣ أيام فى الساحل» من إخراج مجدى الهوارى، تأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولتها عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم: «بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى وسامية الطرابلسى».





وفى سياق آخر، يسعى «هنيدى» للانتهاء من تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد «عقلة الإصبع» والاستقرار على أسماء أبطال العمل قبل انطلاق جولته المسرحية الدولية استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال عام ٢٠٢٠. ولم يستقر صناع الفيلم على موعد رسمى لطرحه رغم الإعلان عن البرومو الخاص به منذ عدة أشهر كنوع من الترويج للعمل وتشويق الجمهور.





ويستخدم «هنيدى» خلال الفيلم- الذى يتعاون فيه مع المخرج إسلام خيرى- تقنيات حديثة فى التصوير والإخراج، ويتعاون مع شركة عالمية لإجراء «الجرافيكس» بطريقة تحدث لأول مرة فى مصر لخروج العمل بشكل احترافى.



استأنف النجم الكوميدى محمد هنيدى تقديم مسرحيته الجديدة «٣ أيام فى الساحل» على خشبة مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد فترة توقف منذ آخر عرض للمسرحية فى عيد الأضحى الماضى.وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن فريق العمل يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم العرض هناك للمرة الثانية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العرض الأول خلال شهر يوليو الماضى ضمن فعاليات موسم جدة الفنى.وأشارت إلى أنه من المقرر عرض العمل فى عدد من الدول الخليجية وإتاحة الفرصة لجميع الشعوب العربية لمشاهدة عودة «هنيدى» إلى خشبة المسرح بعد غياب دام أكثر من ١٦ عامًا.