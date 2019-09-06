ظافر العابدين: "عروس بيروت" نقلة كبيرة.. وردود الفعل أبهرتنى

- العمل يتوافق مع العادات الشرقية ويختلف عن الأصل التركى

- الحب من أول نظرة دفع المشاهدين لمتابعة العمل وأعدهم بأحداث مشتعلة

- لم أحسم مشاركتى فى ماراثون رمضان 2020 وأقرأ أكثر من سيناريو



استطاع خلال سنوات قليلة أن يدخل قلوب الجمهور العربى بأدائه المتميز ووسامته، قبل أن يشق طريقه نحو العالمية. إنه الفنان التونسى ظافر العابدين الذى يطل على جمهوره حاليًا بمسلسل «عروس بيروت»، المقتبس من المسلسل التركى «عروس إسطنبول»، فى تجربة درامية هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى.



«الدستور» التقت «ظافر»، حيث تحدث عن كواليس العمل، وردود الأفعال مع بدء عرضه مطلع الشهر الجارى، وتعهد لمتابعيه بأحداث مشتعلة وقوية وسريعة.

وقال إنه يقرأ حاليًا أكثر من سيناريو سينمائى ولم يحسم قراره بالمشاركة فى أحدها بعد، وهو نفس الأمر بالنسبة للموسم الدرامى الرمضانى المقبل.



■ بداية.. لماذا وافقت على المشاركة فى مسلسل «عروس بيروت»؟

- أدهشتنى القصة ورأيت أنها نقلة فى الدراما العربية، ووجدت أن المسلسل سيكون وجبة دسمة للجمهور العربى. فكل تفاصيل السيناريو مكتوبة بحرفية، والمسلسل يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الدراما العربية، وأعنى المسلسلات الطويلة التى يزيد عدد حلقاتها على ٣٠ حلقة، كما أنها أول خطوة من نوعها نحو الارتقاء بشكل الدراما، وأتوقع أن تظهر أعمال أخرى تسير على نفس النهج.

■ كيف كانت ردود الأفعال بعد بدء عرض العمل؟

- الحمد لله، وجدت ردود أفعال إيجابية للغاية، ولاحظت أن المسلسل انتشر فى أغلب البلدان العربية، وما رأيته من ردود أفعال من الجمهور المصرى خاصة أبهرنى جدًا.

كما رأيت ردود أفعال طيبة للغاية من جانب الجمهور فى لبنان ودول الخليج، وأتمنى أن يرى كل الجمهور العربى المسلسل، لأننا اجتهدنا كثيرًا ليظهر بهذا الشكل، وأعد المشاهد الكريم بأن يرى الأحداث مشتعلة وقوية وسريعة خلال الحلقات المقبلة.

■ ما الذى يميز العمل من وجهة نظرك؟

- السيناريو والحوار بالطبع، فالجمهور يفضل القصص الرومانسية، والعمل يقدم قصة عاطفية مختلفة تنشأ بين بطل العمل وبطلته، وأرى أن الكاتبين بلال شحادات ونادين جبر نجحا فى صناعة حكايات مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور العربى، كما أن المخرجة إيمرة كاباكوساك تقدم أداءً احترافيًا.

■ ما القصة الرومانسية المغايرة التى يقدمها السيناريو؟

- يتناول المسلسل قصة حب تحدث من أول نظرة بين البطل «فارس» الذى أجسد شخصيته، وبين البطلة «ثريا» التى تجسد شخصيتها الفنانة كارمن بصيبص.

والبطل هو الابن الأكبر لعائلة ضاهر الثرية، أما البطلة فتعمل مغنية، ونشأت فى كنف خالتها بعد وفاة والديها، وهذا يمثل دراما اجتماعية رومانسية مختلفة.

■ قصة ارتباط الشاب الغنى بالفتاة الفقيرة مألوفة.. فما الفارق هنا؟

- استطاع المؤلفان الاستفادة من اختلاف الطبقة الاجتماعية بين البطل والبطلة. فهو ينتمى لعائلة ثرية وعريقة وهى تنتمى لطبقة فقيرة، وهذا سيجعل الأحداث مشوقة، وستكون هناك مبررات درامية ستؤدى إلى نقلات كثيرة فى الأحداث.

وأرى أن بدء قصة الحب من النظرة الأولى هو ما يميز العمل ويجعل أحداثه مختلفة، فهذا سيجعل المشاهد يتلهف لمتابعة الأحداث. فعلى الرغم من أن شخصية «فارس» تختلف تمامًا عن شخصية «ثريا»، فإن تمتعها بالتلقائية وقرارها بالعيش دون الالتفات لأى شىء قد يعيق ابتسامتها، وهو ما يحتاجه البطل لتغيير حياته، ولذلك أحبها.

■ كيف كان التعاون الثانى بينك وبين الفنانة كارمن بصيبص؟

- «كارمن» فنانة مجتهدة تمتلك شخصية مميزة تظهر فى جميع الأدوار التى تجسدها، وهناك انسجام كبير بينى وبينها فى العمل، منذ أن قدمنا المسلسل الأول معًا «ليالى أوجينى» عام ٢٠١٨، وأعتقد أن الجمهور العربى لاحظ التفاهم بينى وبينها فى المسلسل الجديد.

■.. وبالنسبة للتعاون الأول بينك وبين الفنانة تقلا شمعون؟

- هى فنانة قوية وتقدم أداءً متميزًا، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية «ليلى» التى تواجه الكثير من التحديات.

أما عن الكواليس معها فكانت جميلة ومبهجة، فهى قادرة على إدخال السعادة لقلوب زملائها، ما يدفعنى لتقديم أفضل أداء لدىّ.

■ ما التحديات التى واجهتها خلال التصوير؟

- أستخدم اللهجة اللبنانية لأول مرة فى مسيرتى الفنية خلال هذا العمل، وكان هذا تحديًا كبيرًا بالنسبة لى. فقد كنت مطالبًا بإتقان تلك اللهجة، وعلى الرغم من أننى قدمت أكثر من عمل فنى لبنانى، إلا أننى لأول مرة أتحدث بهذه اللهجة.

■ هل يقدم العمل نفس تفاصيل المسلسل التركى «عروس إسطنبول»؟

- لا، فهناك فروق كثيرة بين العملين سيلاحظها الجمهور بالطبع. فهذا المسلسل تمت صناعته بما يليق بعاداتنا وتقاليدنا العربية.

وأرى أن الاقتباس فى الدراما أمر طبيعى ويحدث فى العالم كله. وكممثل حرصت على قراءة السيناريو وتناسى العمل التركى تمامًا، وأضفت عفويتى على الشخصية التى أجسدها.

■ ماذا عن كواليس العمل وتعاون الأبطال معًا؟

- يشارك فى المسلسل الكثير من نجوم العرب المتميزين، وقد استمتعت بالعمل معهم فى هذه التجربة العربية الأصيلة.

فالعمل كان ممتعًا مع تقلا شمعون وكارمن بصيبص ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغى وجاد أبوعلى ومرام على ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور على وعلاء علاء الدين وفادى إبراهيم، وتشرفت بالتعاون معهم جميعًا.

■ هل تؤيد اشتراك أكثر من شركة إنتاج دولية فى صناعة مسلسلات عربية؟

- بالتأكيد أؤيد هذه الفكرة، وأتمنى التوسع فى الإنتاج الدولى، وخاصة فى السينما لأنها لغة الشعوب.

وأرى أن فيلمى «الرسالة» و«عمر المختار» مثالان يوضحان أهمية الفكرة. فقد حقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا ولا يزالان محفوظين فى ذاكرة المشاهد العربى، وأنا واثق من أن الوطن العربى يضم الكثير من المواهب التى ستظهر عبر الإنتاج الدولى.

■ ما قرارك الأخير بشأن المشاركة فى دراما رمضان ٢٠٢٠؟

- لم أتخذ قرارًا نهائيًا بعد، فأنا مشغول حاليًا فى تصوير أحداث المسلسل وليس لدىّ وقت للتفكير فى الأمر، وحينما أنتهى من تصوير عدد كبير من الحلقات سوف أفكر فى إمكانية المشاركة فى الماراثون الرمضانى المقبل.

■ لماذا تزور بريطانيا بشكل متكرر؟

- عائلتى تعيش هناك وهذا يجعلنى أزور إنجلترا بشكل دورى ولا أستقر فى دولة واحدة، فضلًا عن ارتباطى بأكثر من عمل عالمى هناك.

■ هل ستعود للسينما قريبًا؟

- أقرأ حاليًا أكثر من سيناريو ولم أحسم قرارى بالمشاركة فى أى عمل سينمائى حتى الآن، لكننى أرى أن السينما مهمة للغاية فى مسيرة أى فنان، ولكن عند وجود سيناريو جيد.

■ ما أمنياتك خلال المرحلة المقبلة؟

- أتمنى أن أوفق فى اختيار الأعمال التى أقدمها خلال الفترة المقبلة، وأن أجد العمل الذى يعجب المشاهد ويكون مفيدًا بالنسبة له.

