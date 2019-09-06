مجموعة ازياء زاك بوزن zac posen موضة ربيع 2020 من اسبوع الموضة في نيويورك 2019

انطلق اليوم أسبوع الموضة في نيويورك 2019، وسيستمر حتى 11 سبتمبر بحضور 50 من مصممي الأزياء حول العالم، والذين سيعرضون مجموعاتهم الجديدة فى عالم الأزياء، بحسب الجدول الزمني المقرر لدى أسبوع الموضة.



وانطلق اليوم الأول بعرض المصمم زاك بوزن مجموعته الجديدة لموسم ريزورت 2020، وتكونت من مجموعة من الفساتين الرائعة والأنيقة، وتميزت بألوان مختلفة جمعت بين الدراما والأناقة، وتميزت بقصات الكتف والأكمام، ورابطات عنق مختلفة.



تميزت بعض الفساتين بالكشاكيش، وكأنها مستوحاة من الأربعينيات، بجانب فستان أخضر مطرز، كذلك اتجه المصمم هذا العام لقطع التريكو، والبنطلون الأسود الفورمال ذو الفتحات الأمامية، والبلايزرات.



زاك بوزن هو مصمم شاب صغير السن، لكنه إستطاع أن يضع اسمه ضمن كبار المشاهير فى عالم الموضة والأزياء بتصميماته اللافتة للنظر، وهذا جعله اختيار المشاهير أمثال جنيفر لوبيز، وريهانا، وبيونسيه، وناتالي بورتمن، وكوكو روشا.