تفريغ حمولة ناقلة النفط الإيرانية في ميناء سوري

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي، أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.



وأفادت الوكالة الإيرانية، بأنه تم إفراغ ما يقدر من نصف شحنة الناقلة التي تقدر بـ 2.1 مليون برمين من النفط الخام تم إفراغه الليلة الماضية، ولم تكشف التقارير اسم الميناء الذي جرت فيه عملية تفريغ الناقلة.



واحتجزت الناقلة التي كانت تحمل حينئذ اسم "جريس-1" أوائل يوليو الماضي لدى سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا بدعوى نقلها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.



وبعد خمسة أسابيع من الاحتجاز، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة وأعلنت أنها تلقت ضمانات من طهران بأن السفينة لن تتوجه إلى سوريا، غير أن طهران نفت ذلك.