نوريس يدعو والديه لعدم القلق بعد وفاة أوبير

دعا لاندو نوريس سائق مكلارين والديه لعدم القلق بشأن سلامته بعد وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير في بلجيكا مطلع هذا الأسبوع. لكن السائق البريطاني الشاب البالغ من العمر 19 عاما، وهو أصغر متسابق في بطولة فورمولا 1 للسيارات، اعترف أن الكلام دائما أسهل من الفعل.

وتوفي أوبير، وهو أحد أعضاء برنامج السائقين الشبان في رينو، عن 22 عاما بعد إصابات خطيرة عقب حادث في بطولة فورمولا 2 يوم السبت على نفس حلبة سبا-فرانكورشان التي استضافت سباق فورمولا 1.

وقال نوريس للصحفيين قبل سباق جائزة ايطاليا الكبرى الأحد المقبل "هذا ما يجب أن تقوله في مثل هذه المواقف. هذا ما أردت قوله لكنني واثق أن هذا ما قاله كل السائقين الآخرين بعد ما حدث مطلع الأسبوع... من الواضح أنني بدوت أكثر توترا وأنا أقول ذلك".

وقال نوريس إن ما حدث لا يزال عالقا في ذهنه في وقت يستعد فيه لخوض سباق ايطاليا على حلبة مونزا وهي الأسرع في جميع السباقات وتصل سرعة السيارات إلى أكثر من 320 كيلومترا في الساعة. لكن هذا لن يعرقله عن المضي قدما في طريقه.

وأوضح انه سائق سباقات ويدرك تماما حجم الأخطار التي تواجهه ولا يحتاج لدعم عاطفي.

وأضاف: "إنها مشاعر شخصية وليست أمرا أحتاج أو أرغب في أن أكشفه للآخرين. الأمر يتعلق بي ومحاولة ألا أسمح لهذا الحادث ان يؤثر علي بصورة سلبية بأي شكل من الأشكال لأواصل السباق من أجله (أوبير)".

ويتطلع نوريس إلى مبادلة خوذته مع الإيطالي الأسطورة فالانتينو روسي صاحب الالقاب العديدة في بطولة العالم للدراجات النارية بعد سباق مونزا.

وسينطلق نوريس من المؤخرة في سباق الأحد بسبب تغيير المحرك مرتديا خوذة خاصة احتفالا بالمتسابق الإيطالي المخضرم بطل العالم تسع مرات الذي كان قدوة له في فترة طفولته.

وقال نوريس "عندي خوذتان وأتمنى أن أتبادل الخوذات مع روسي وستكون المرة الأولى في حياتي التي أفعل ذلك".