محمد ثروت: "ريما" أولى بطولاتي السينمائية بعيدًا عن الكوميديا

بدأ الفنان محمد ثروت تصوير أولى بطولاته السينمائية، والتي قرر أن تكون بعيدة عن الكوميديا، من خلال دوره في فيلم "ريما".



وأوضح "ثروت" أن هدفه في النهاية هو إضحاك الجمهور، ولكن أراد تغيير إتجاهه في التمثيل من الكوميديا، قائلا "عندما عُرض فيلم "ريما"، وجدت قصة مختلفة حول رؤية الغيب مطروحة بشكل جديد من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية، مرتبطة بجميع فروعها بالطفلة "ريما"، لذلك فأنا أجسد شخص يدعى "نجيب" وهو رجل اعمال جاد يتعرض الى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالي، ويضحي بكل شيء من أجل الانتقام".



يشار إلى أن فيلم "ريما" يشارك في بطولته بجانب محمد ثروت كل من، مايا نصري والطفلة ريم عبد القادر وهالة فاخر وايهاب فهمي وفراس سعيد وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وميدو عادل، وهو من انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني، للمنتج عمرو طنطاوي وتأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.



ويعد الفيلم تغير نوعي في اتجاه الأدوار الكوميدية التي مثلها محمد ثروت، والذي كانت بدايته في مجال التمثيل داخل مسرح الإبداع بعرض "قهوة سادة"، وحتى الآن يقوم بتجسيد الأدوار الكوميدية، سواء في صورة الشخص الطيب أو الشرير.