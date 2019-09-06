هيفاء وهبي تواصل تحضيرات فيلمها الجديد "عقد الخواجة"

تعمل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على قدم وساق على التحضيرات الخاضة بفيلمها الجديد "عقد الخواجة"، أول انتاجات محمد وزيري مدير أعمالها السابق في السينما، من خلال شركته "سنافر"، التي دشنها مؤخرًا؛ لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة على أن يكون "عقد الخواجة" أول هذه الأعمال.



وبدوره يعمل محمد وزيري على انهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، بعد انضمام الفنان أحمد الفيشاوي بشكل رسمي إلى أسرة العمل، ومن المقرر الإعلان عن باقى الأسماء المشاركة في العمل خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل انطلاق التصوير نهاية شهر أغسطس الجاري.



فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية، جاري الاستقرار عليها.