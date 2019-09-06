في ذكراه الـ13.. عادل إمام يكشف لـ«الدستور» قصة موظفة جمعته بـ«المهندس» لأول مرة

الزعيم لـ«الدستور»: عانقني لأول مرة رغم أنه لا يعرفني «كنت مذهولًا من الموقف» الزعيم عن «الفنان الراحل»: المواقف التي جمعتنا تُحكي في كتاب.. و«المهندس» رجل يحترم فنّه



قبل 13 عامًا كان الفن المصري والعربي عامة يودّع واحدًا من أهم الفنانين الذين وقفوا أمام الشاشة الساحرة، استاذ مدرسة الضحك، فؤاد المهندس، الذي ترك إثرًا فنيًا قلما يجود به إلا الفنانين الكبار.









توفي "المهندس"، عن عمر يناهز 82 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة؛ نتيجة لفزعه الشديد بعد مشاهدته سقوط جزئي لسقف غرفة النوم بمنزله بالزمالك، بعد نشوب حريق هائل بها، نجا منه بأعجوبة كبرى.

وتابع عادل إمام، أن أول لقاء جمعه بالفنان الكبير فؤاد المهندس عندما كان يقوم بتدريب فريق "الجامعة"، وكان حينها يبحث عن ممثل في مسارح التلفزيون ليقوم بدور وكيل محامي، وبقوله "عندها جاءت لي أحدى الموظفات، وقالت لي الأستاذ يبحث عن ممثل ليقوم بهذا الدور، وتم عرض الدور عليّ، وحينها وافقت وذهبت إلى فؤاد المهندس، والحقيقة أنه استقبلني استقبال جميل وكأنه يعرفني منذ 100 عام، وكان ذلك خلال عمل "أنا وهو وهي"، عام 1964، للمخرج فطين عبد الوهاب وبطولة فؤاد المهندس وشويكار".





وتابع "الزعيم" خلال حديثه، أن المهندس كان فنانًا جميلًا، وشخص راقي في كل تعاملاته ومقابلاته، بجانب أنه كان يحترم فنّه ويقدره، وكان يرى أنّ الفن رسالة لابد وأن يقوم بها الفنان على أكمل وجه.



قبيل وفاته وصف فؤاد المهندس عادل إمام بأنه "تلميذه البِكري"، وروى قصة اختياره له من بين 20 شابًا كانوا متقدمين لتأدية دور "دسوقي أفندي" سكرتير المحامي في مسرحية "أنا وهو وهي"، مشيرًا إلى أن عادل إمام يتمتع بالذكاء، وبانتقاء ما يصلح له من أعمال فنية تُعرض عليه.





في ذكرى وفاته، تحدثت "الدستور" مع واحدٍ من عمالقة الفن المصري والعربي، صديقه الفنان الكبير عادل إمام، والذي جمعهما عدد من الأعمال الفنية كـ مسرحية "أنا وهو وهي" والفيلم المقتبس عنها، وعدد أخرمن الأفلام كـ"خمسة باب"، و"زوج تحت الطلب"، و"خللي بالك من جيرانك".في البداية وصف "الزعيم" أستاذه بـ"الرجل العظيم الذي كان يحب الجميع"، قائلًا خلال حديثه مع "الدستور"، "تربينا في مدرستك وفي معيتك، وحشتنا، ووحشنا أعمالك الذي تربينا عليها"، مشيرًا إلى أنّ فؤاد المهندس كان رائد جيله ولم يأتي مثلة إلى الآن، وكان رجلًا عظيمًا.وينهي الزعيم حديثه بأنّه جمعه بالراحل العديد من المواقف، "يمكن أن أحكيها في كتاب، فكان رجلًا عظيمًا يحب الجميع".